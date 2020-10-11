شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يعطي شارة بدء «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية «حقك تنظمى» ضمن مبادرة «ايامنا احلى» بالمحافظة وذلك من داخل المركز الصحى بالباجور.

وأكد أن الحملة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى إدارات الباجور- قويسنا- بركة السبع- منوف- سرس الليان، والمرحلة الثانية في إدارات شبين الكوم- اشمون- السادات- الشهداء- تلا، وجميع الوسائل والخدمات الصحية بالمجان خلال فترة الحملة .

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على الوحدة الصحية بقرية سبك الضحاك، وقدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالباجور على الجهد المبذول خلال المبادرات الرئاسية وتحقيق معدلات مرتفعة بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.