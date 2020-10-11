شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى منوف العام: استعدادات مكثفة لتركيب قسطرة القلب قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف مدير مستشفى منوف العام، إن هناك استعدادات مكثفة لتجيز أماكن خاصة في المستشفى لإجراء عمليات جراح قسطرة القلب لأول مرة في المستشفى، من أجل تذليل الصعاب على المرضى، موضحا أن هناك تكليفات من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتوفير الخدمات الطبية لكافة المرضى.

وأكد عبدالناصف، أن هناك جهود من الدكتور هاني الجمل أستاذ كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط في توفير تكلفة تجهيز مبنى القسطرة، من خلال التبرعات، التي تصل قيمتها نحو 10 مليون جنيه، موضحا أن هناك دور للمجتمع المدني في منوف، وخاصة للمستشفى العام، التي تخدم آلاف المرضى من أبناء منوف مدينة ومركز وعددا من أبناء مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة.