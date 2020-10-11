شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة فوه يواصل الجولات الميدانية ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه جولاته الميدانية داخل المركز والمدينة حيث استهل جولته بمتابعة سير العمل بالمدينة بمنطقه أرض التهامي وأطراف المدينه وقريتي السالميه وسنديون، ومتابعة إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة وقص وتهذيب الأشجار ورش الطريق العام. كما تابع أيضا أعمال إصلاح وصيانة خط مياه شرب بمنطقة ارض الشابورى وكذلك متابعه سير العمل بمنظومة النظافة ليلا ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة والقري وتقديم أفضل مستوى للنظافة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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