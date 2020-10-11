شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي: تطوير 650 فرعًا على مستوى الجمهورية خلال عام ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن تطوير البنك الزراعي يساعد على تلبية احتياجات العملاء وتوفير منتجات مصرفية حديثة، مشيرًا إلى أنه خلال عام ونصف سيتم تطوير 650 فرعًا من فروع البنك الزراعى على مستوى الجمهورية، منوهًا بأنه تم إسناد 250 فرعًا كمرحلة أولى منذ شهر يناير الماضي وتم إنجاز وتطوير 120 فرعًا وسيتم استلامهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «فاروق» خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم إسناد 400 فرع من فروع البنك إلى جهتين آخرين لتطويرهم، مشيرًا إلى أن اختيار البنك تقسيم تطوير فروع البنك على ثلاث جهات مختلفة وذلك كي يتم تحديث الفروع بشكل مميز وعلى أحدث تقنيات وفي مظهر موحد وعام لأفرع البنك المنتشرة في ربوع مصر.

وتابع: «توحيد شكل البنك الزراعى بشكل عام في جميع فروعه بالدولة كعلامة مميزة للبنك لجميع العملاء المتعاملين معه من حيث اللوجو الخاص به واللون والشكل الخارجي المميز للبنك»، موضحًا أنه بجانب تطوير الفروع يتم تأهيل 450 فرعًا للبنك وذلك لتحديث جميع فروع البنك على مستوع الدولة المصرية.