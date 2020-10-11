شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يستجيب لشكوى مواطن تضرر منزله بسبب أعمال الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثناء جولته الميدانية، الأحد، استجاب المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، لشكوى مواطن تضرر منزله بسبب أعمال رصف الشارع.

وانتقل رئيس المدينة مع الموطن لمعاينة منزله على الطبيعة، فتبين ارتفاع مستوى الشارع بشكل مبالغ فيه ما أدى إلى تضرر المنزل وانخفاض مستواه.

وتواصل رئيس المدينة مع مقاول الرصف، وطالبه بعدم الإضرار بمنازل المواطنين، وكلف مسؤولي الغاز الطبيعي بتركيب جاكوش أمام منزل المواطن.

من جهته، توجه المواطن المتضرر بالشكر لرئيس المدينة على سرعة الاستجابة لشكواه ورفع الضرر الواقع على منزله.