شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع الخامس».. حرب على مقعدين بين 7 أحزاب و36 مستقلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد دائرة التجمع الخامس من أكثر الدوائر التي تشهد منافسة انتخابية بين مرشحيها، وتضم الدائرة التي يترشح عليها 43 مرشحا بينهم 36 مستقلا، و٧ أحزاب للفوز بمقعدين منها، أقسام النزهة والشروق وبدر والتجمع الأول والخامس والقطامية، إذ تتميز عن باقى الدوائر بأن غالبية ساكنيها من الطبقات الاجتماعية العالية، إلى جانب سكن عدد كبير من المسؤولين بالحكومة والوزراء فيها.

وتتنافس أحزاب مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن والمصريين والاتحاد وأبناء مصر، حيث دفع حزب مستقبل وطن بمحمد السيد محمد سليمان وشهرته محمد سليمان، ومحمد شديد لبيب الحناوى وشهرته محمد الحناوى، فيما دفع حزب المصريين بالمرشح شريف محمود عبدالحميد أمين وشهرته شريف مسلم، أما حزب حماة الوطن فقد دفع بالمرشح مصطفى مجدى صابر عبدالنبى وشهرته مصطفى مجدى صابر، وينافس حزب الوفد الجديد بالمرشح أيمن عبدالفتاح أحمد عطا الله وشهرته أيمن عطا الله، ويمثل المرشح ممدوح محمود رشدى وشهرته لواء ممدوح رشدى حزب أبناء مصر، أما أحمد صفوت على مبارك وشهرته أحمد مبارك فيشارك في المنافسة عن حزب الاتحاد.

وتتميز الدائرة بترشيح 7 سيدات مستقلات أبرزهن النائبة المعينة ببرلمان 2015 شيرين إبراهيم حسن فراج، بالإضافة إلى يسرا يسرى سعد الشاعر وشهرتها يسرا الشاعر، وسامية محمد عبدالغنى سليمان عوض وشهرتها سامية عبدالغنى، وأمانى أحمد على السيد أحمد الروينى وشهرتها أمانى الروينى، وسميرة محمود على على زهران وشهرتها د. سميرة زهران، ونيفين عزت شندى إبراهيم وشهرتها نيفين شندى، وفاطمة الزهراء محمد محمود محمد وشهرتها فاطمة الزهراء.

والمعروف عن دائرة التجمع أنها تضم عددًا كبيرًا من المسؤولين وكبار رجال الدولة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي يقطن في مدينة الشروق، كما تضم من بين ناخبيها أيضا، وزير الخارجية سامح شكرى، وعددا من المسؤولين السابقين، منهم عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، والفريق أحمد شفيق، وزير الطيران السابق، وبحسب الإحصائيات المتداولة فإن ما يقرب من 40% من أغنياء مصر يقطنون في هذه الدائرة، التي تشكل لأول مرة دائرة انتخابية.