شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية علم.. قصة العلم المصرى وسر عظمة المصريين فى حماية الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قدمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، فيلم تسجيلى عن العلم المصرى بعنوان "حكاية علم"، والذى يسرد أسطورة العلم المصرى على مر التاريخ، وكيف كان المصريين دائما يحتمون بالعلم ويقدسونه باعتباره أيقونة الدولة المصرية، ويعبر عنهم.

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وفى الفيلم التسجيلى الذى ظهر فيه صوت الفنان أحمد فؤاد سليم، كان العلم المصرى محمولا على أكتاف المصريين، وكان العلم المصرى شاهدا على تاريخ مصر، حتى أن الكاتب الصحفى الراحل جمال الغيطانى، في تسجيل عرض خلال الفيلم، قال إنه متأكد إن الصورة التي يحملها ذهنه، هي رفع العلم المصرى على مدينة بور توفيق.

واستعرض الفيلم جانب من البطولات التي حققها المصريين، ورفعوا فيها العلم، وكان أعظمها رفع العلم المصرى على خط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973، وحيث كان رفع العلم إيذانا باسترداد الأرض، وإقرار بأن الضفة الشرقية وسيناء أصبحوا تحت أيدى المصريين.

كما رفع المصريين العلم المصرى خلال ثورة 30 يونيو، وكان العلم يزين الميادين وواجهات العمارات، وذلك لأن المصريون شعروا بأن العلم والأمان هما مرادفان لكلمة الوطن.