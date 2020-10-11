محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمادة 110 من قانون نقابة الصحفيين، للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من الأول من مارس حتى 31 أغسطس 2019.
وأشار الشوربجي، في بيان له اليوم، إلى أن الهيئة خاطبت المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش، خلال هذه الفترة وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لإرسال قيمة المكافأة عليها، حتى يتثنى البدء في الإجراءات على نحو عاجل، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لباقي الزملاء الذين أحيلوا للمعاش منذ نهاية أغسطس 2019 حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة": صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش أول مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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