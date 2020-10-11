"فقد إحدى عينيه".. تفاصيل تعرض عامل مصري لحادث سير في الكويت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل حالة "أيمن سعد عبدالوهاب"، المصري الجنسية الذي تعرض لحادث سير بالكويت، ويعمل بشركة "هم برجر" التابعة لمجموعة كوت الغذائية (الحميضي) على مهنة سائق دراجة نارية.

وبحسب بيان اليوم، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حالة العامل المصري، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية والتعويض المناسب، فضلًا عن التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، زيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، وإبلاغه التمنيات بالشفاء العاجل.

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وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تم الحصول على بيانات عن المصري المصاب، حيث تعرض لحادث سير فقد على أثره البصر في إحدى عينيه وبعض الكسور والكدمات.

وأضاف الملحق العمالي، أنه بالتواصل مع المصاب أفصح عن رغبته في العودة للوطن لاستكمال علاجه، مشيرا إلى أنه بالتواصل مع كل من سعد البليس مدير الشركة، وحماده حسنى مسئول الموارد البشرية، وإسلام سعيد المسئول القانوني، أفادوا بأنهم بانتظار عرض المصاب على الصحة المهنية لتحديد نسبة العجز والتعويض، فضلا عن أنه تم تحرير محضر بواقعة الحادث ضد المتسبب وتحويله إلى القضاء لصرف التعويضات من شركات التأمين.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن ضرورة قيام المصاب بتوكيل أحد مكاتب المحاماة لمتابعة قضايا التعويضات حال إذا رغب في العودة للوطن قبل صدور الأحكام وصرفها بنفسه، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن، ووفرت الشركة سكن خاص له وتوفير المعيشة له، وتخصيص من يتولى رعايته الغذائية والطبية لحين الانتهاء من إجراءات عودته.