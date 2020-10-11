"خلية نحل".. تعرف على تفاصيل ظاهرة فلكية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

تشهد سماء العالم مساء غد الاثنين، ظاهرة فلكية تتمثل في اقتران القمر والحشد النجمي في برج السرطان، التي يطلق عليها (خلية النحل).

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الظاهرة عبارة عن اقتران القمر مع حشد نجمي مشهور من الحشود النجمية الموجودة في المجرة، وهذا الحشد يقع في برج السرطان للاستدلال على مكانه بين النجوم.

وأضاف تادرس لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر، عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي، والمسافة بين الجرمين كبيرة جدا وغير متغيرة.

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وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن اقترانهما في هذه الحالة هو اقتراب زاوي ناتج عن حركة القمر في المدار.

وعن فوائد وأضرار الظاهرة، قال تادرس، إن الظاهرة ليس لها أية اضطرابات على حركة الأرض أو الكواكب، وليس لها أية أضرار على نشاط الإنسان بصفة عامة على الأرض، موضحًا أن ظاهرة الاقتران عمومًا يتابعها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لروعة المنظر وأخذ صور احترافية لها.

يذكر أن شهر أكتوبر الجاري، يشهد حوالي 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر الجاري، بدأت باكتمال بدر القمر وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس.