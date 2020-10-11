الزراعة": ضبط 30 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأحد، إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 30 طنًا و376 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 18 محافظة.

وقالت وزارة الزراعة، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء" .

وأشارت إلى تحرير 69 محضرًا، بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.