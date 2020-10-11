"لن أرفع الراية البيضاء".. أنيسة حسونة تعلن إصابتها بالسرطان مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إصابتها بالسرطان مجددًا، وبدء جلسات العلاج الكيماوي للمرة الثالثة.

وغرّد حسونة عبر "تويتر": "مستجمعة كل ما في من الطاقة الإيجابية للسيطرة على المرض، دعواتكم فمرة أخرى لن أرفع الراية البيضاء بعد".

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وحظي منشور أنيسة بدعم وحب كبير من جميع متابعيها، وزملائها من أعضاء مجلس النواب، الذين حيوها على صمودها في مجابهة مرض السرطان.

وحسونة هي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.