- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إصابتها بالسرطان مجددًا، وبدء جلسات العلاج الكيماوي للمرة الثالثة.
وغرّد حسونة عبر "تويتر": "مستجمعة كل ما في من الطاقة الإيجابية للسيطرة على المرض، دعواتكم فمرة أخرى لن أرفع الراية البيضاء بعد".
وحظي منشور أنيسة بدعم وحب كبير من جميع متابعيها، وزملائها من أعضاء مجلس النواب، الذين حيوها على صمودها في مجابهة مرض السرطان.
وحسونة هي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "لن أرفع الراية البيضاء".. أنيسة حسونة تعلن إصابتها بالسرطان مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.