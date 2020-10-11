التحقيقات تكشف تفاصيل تورط متهمين في سرقة خزينة محل تجاري بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل ضبط عاطلين متورطين في سرقة خزينة من محل تجاري في الدقي، حيث تبين أن أحد المتهمين يعمل بالمحل، وعلى علم بوجود مبالغ مالية ضخمة داخل الخزينة، وتمكن بحكم عمله من اصطناع نسخة من مفتاح المحل.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول استعان بأحد أصدقائه (المتهم الثاني) من أجل سرقة الخزينة، وتمكنوا من دخول المحل بالمفتاح المصطنع، بعدها حملوا الخزينة وحاولوا الهرب بها؛ إلا أن قوة أمنية تمكنت من ضبطهم بعدما شكت في أمرهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين فور ارتكابهما واقعة سرقة خزينة من محل تجاري بالدقي، تحتوي على مبلغ 174 ألف جنيه، وتبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين يعمل بالمحل، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدقي، بمديرية أمن الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية، فتمكن أفرادها من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعان في وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكي يقودها شخص آخر، وتبين أن أحدهم يعمل بالمحل المسروق منه الخزينة.