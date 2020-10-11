"جريمة مقابل مليون جنيه وملابسات جديدة بمقتل مهندس أكتوبر".. نشرة الحوادث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ 10 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، لجلسة 10 نوفمبر المقبل.

والد المحامي طارق جميل: إخلاء سبيل نجلي بكفالة مالية

أكد المحامي جميل سعيد، والد طارق جميل سعيد المحامي، إخلاء سبيل نجله في اتهامه بالسب والقذف، إثر فيديو بثه "سعيد" من داخل سيارته ينتقد اختبار المرشحين لمجلس الشعب.

النيابة الإدارية تحدد مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون.. و3 تنبيهات

حددت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017‎.

دهاء سيدتين وهَوى رجل مهم.. ملابسات جديدة في جريمة "مهندس أكتوبر"

سيدتان، الأولى أرملة والثاني منضمة حديثا إلى قائمة المطلقات، كونا ثنائيا إجراميا عبر بوابة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال مقابل مبلغ مالي. تجاوزت أفعال السيدتين غير المشروعة إلى سرقة راغبي المتعة الحرام بخطة شيطانية لكن المرة الأخيرة أنهت سلسلة أعمالهما غير السوية خلف القضبان بتهمة القتل.

"جثة في أحضان الجبل".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شخص في السويس

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أمن القاهرة والسويس، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

بدأت بمشاجرة وانتهت بطعنة.. الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثة بائع بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثة بائع بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

طعن جديد من رئيس الزمالك على عزله من رئاسة النادي

أقام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

جريمة مقابل مليون جنيه.. سر ميكروباص الشرطة المزيف في خطف مزارع بالصف

48 ساعة من البحث والفحص قادت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى حل لغز اختطاف مزارع بمركز الصف جنوب المحافظة.

ضبط شخصين سرقا خزينة بداخلها 174 ألف جنيه في الدقي

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، عامل وعاطل، سرقا خزينة داخلها 174 ألف جنيه، من محل تجاري في منطقة الدقي.

القبض على صاحب مصنع منسوجات اختلس 800 ألف جنيه من مواطنين بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية في الغربية، صاحب مصنع منسوجات، بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين في المحلة الكبرى، بقيمة 800 ألف جنيه.