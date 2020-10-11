شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تشارك في مؤتمر مارلوج التاسع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد صدور قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعينه رئيسا لمجلس ادارة الهيئه العامه لمواني البحرالاحمر لمدة عام اعتبارًا من أول اكتوبر.
شارك اللواء بحري خالد زهران في فاعليات مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته التاسعة 2020 والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان ( أثر الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانئ والمدن - برامج استدامة الموانئ العالمية ) والذي انطلقت فعالياته امس السبت و يستمر في الفترة من 10إلى 12 أكتوبر الحالي. الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "آثار الثورة الصناعية الرابعة علي تكامل الموانئ".
وقال زهران في تصريحات صحفيه، إن مؤتمر هذا العام يعقد في ظروف صعبة يمر بها النقل البحرى العالمي بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن الفريق كامل الوزير - وزير النقل يولي اهتماما بالغ بقطاع النقل البحرى المصرى، رغم الظروف الصعبة.
وأشار أتوجه بخالص شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على إستضافة هذا المؤتمر السنوي.
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