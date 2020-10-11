شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصيف بلطيم يقود حمله ليلية لإزالة المخالفات بالمصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قاد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حمله وجوله ميدانية ليلية برفقة نوابه ومدير الاشغالات ومدير الصيانة والمرافق حيث تفقد شوارع المدينه وقام بالتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بعدم وضع أي إشغالات مخالفة أمام محلاتهم، كما قام بالتنبيه على قسم الإشغالات بالمدينة بالمتابعة المستمرة ورفع المخالفات أولاً بأول وعمل محاضر للمخالفين

وفي ضوء أعمال الصيانة والإصلاح والتركيب للكشافات تم صيانة كشافات الإنارة بالطرق الرئيسيه والشوارع الخلفية والجانبية بالمدينة مشددا على توفير الطاقة لإنارة جميع الطرق والشوارع وتوفير خدمة متميزة للمواطنين بكافة مناطق المدينة، وخلال الجولة استمع لشكاوى المواطنين ووجه بسرعة حلها .

وقال أن ذلك يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال التي تجري بالمدينة وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة كمدينة سياحية.