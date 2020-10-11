شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاستعداد لفصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات والأجهزة المعنية.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود فى العديد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطن والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن.

وناقش محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة التي تتم بالأسواق ومتابعة الأسواق بعد إزالة الاشغالات منعا لعودتها مرة ثانية بما يتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

واستعرض المحافظ مع الحضور الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات.

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ووجه المحافظ بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف لمياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار.