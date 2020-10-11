شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الدورة التدريبية للتمريض الجدد بمستشفيات السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت فعاليات الدورة التدريبية للتمريض الجدد بمركز التدريب بالسويس، الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
وتهدف الدورة التدريبة إلى نشر الوعى الطبى والعلمى ورفع مستوى الأداء العملى بين فريق التمريض وكيفية التعامل مع المريض لحظة استقباله ومتابعة حالته المرضية، حيث تضمن التدريب على العلامات الحيوية للمرضي وإعطاء العلاج وتسليم وتسلم احوال المرضى وتوازن السوائل وكيفية تسجيل العناية التمريضية.
حضر الدورة التدريبية ٢٠ متدربًا من التمريض الجدد، وتفاعل المتدربين في المناقشة مع مسؤول تدريب وتطوير الاداء بالمديرية لمعرفة المزيد من المعلومات خلال اللقاء.
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