شكرا لقرائتكم خبر عن «برايم القابضة» تُدير صفقة استحواذ على «الدولية للدخان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بإدارة عملية استحواذ هامة ومحورية فى سوق صناعة التبغ بمصر، وذلك من خلال تنفيذ عملية استحواذ شركة الصعيدى لصناعة وتجارة الدخان على 100% من شركة الدولية للدخان، المالكة للعلامة التجارية «الحناوى للدخان والمعسل»، والتى تملك مجموعة أمريكانا مصر أغلبية أسهمها. وحسب بيان صحفى صادر عن الشركة قامت برايم القابضة بدور المستشار المالى الحصرى للبائعين، وقامت كذلك بتنفيذ الصفقة للبائع والمشترى من خلال البورصة المصرية.

وقال حمادة الفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الصعيدى: «نحن متحمسون للغاية بخصوص استثمارنا فى الدولية للدخان، حيث نرى أن لدينا فرصةً كبيرةً لخلق عملية تكامل بين أنشطتنا. ولطالما حاز نموذج أعمال الدولية للدخان على إعجابنا، وخاصة عملية التنوع فى منتجاتها، والتى تُلبِّى من خلالها مختلف الأذواق.

أكد الفار تطلع الشركة للاستفادة من محفظة منتجات الدولية للدخان، والطاقات الإنتاجية والتوزيعية لديها، وذلك بدمجها فى عملياتنا لتحسين القيمة المضافة». أشاد شيرين القاضى، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، بجهود فريق عمل بنوك الاستثمار لإتمام الصفقة، معربا عن تقديره لفريق برايم لتداول الأوراق المالية للاحترافية التى أبدوها فى التعامل مع الصفقة. «إن نتيجة الصفقة تؤكد على مبدأين رئيسيين من مبادئ برايم: (تحدى الوضع الراهن والتزامنا غير المشروط تجاه عملائنا)». ووصف حسين عبد الحليم، الرئيس التنفيذى لشركة برايم كابيتال، الصفقة بأنها علامة بارزة أخرى فى سجل برايم الزاخر.

و«تأتى هذه الصفقة لتتماشى مع استراتيجية برايم لترسيخ أقدامها فى سوق الاندماجات والاستحواذات، مع التركيز وبشكل خاص على الصناعات الدفاعية كما تتطلع إلى إتمام المزيد من الصفقات الناجحة قبل نهاية العام الحالى».