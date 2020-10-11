شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار حلوى المولد.. والعلبة تبدأ من 50 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسعار الحلوى خلال الموسم الحالى، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الموسم الماضى، مدعومة بتراجع الطلب على خلفية تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن طرح شعبة الحلويات بالغرف التجارية برئاسة صلاح العبد، مبادرة لخفض أسعار الحلوى.

وقال «العبد» لـ«المصرى اليوم»: «المصريون حريصون بطبعهم على الاحتفال بالمناسبة الدينية كل على حسب إمكانياته، لكن يظل الإقبال على شراء حلوى المولد بشكل موسمى سمة مميزة للشعب المصرى».

وأوضح «العبد» أن هناك مبادرة من شعبة الحلويات بالغرف التجارية، وكذلك التجار على وجه العموم، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار علب الحلوى تتراوح بين 50 جنيها و185 جنيها، حسب الكم والتنوع والجودة، فضلا عن أسعار مرتفعة بالنسبة للأنواع الفاخرة من الحلويات.

فيما قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن عدم إقامة الشوادر لبيع العرائس والأحصنة سيؤثر بالسلب على القوة الشرائية خلال موسم المولد النبوى.