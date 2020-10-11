شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تتحمل المصاريف الجامعية لطلاب «تكافل» الحاصلين على 90% في الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تحمل الوزارة المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدى «تكافل» الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير «جيد» على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

من جهة أخرى، قررت وزيرة التضامن تعيين نهلة النمر، وهي فتاة قضت 23 عاما داخل دار أيتام وتحدت الظروف الصعبة، سفيرة للتضامن الاجتماعى للمراقبة المجتمعية على دور الرعاية.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2020، التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، الأحد، بمسرح الوزارة، بحضور القائم بأعمال سفير كندا فى مصر، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات فى مختلف المجالات.