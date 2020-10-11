شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها تشارك في فعاليات «تراثنا» للحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شاركت الدكتورة رندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، الأحد، في فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وجاءت مشاركة جامعة بنها من خلال أعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية وفي إطار حرص الجامعة في الترويج لهذه الفنون العريقة وتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

من ناحية أخرى، حرصت الدكتورة رندا مصطفي خلال المشاركة في المعرض على زيارة جناح الجامعة، مؤكدة على تقديم قطاع خدمة المجتمع لكافة وسائل الدعم لأعمال طلاب الجامعة في مجال الصناعات التراثية والحرف اليدوية لأهميتها الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج والتسويق لهذه الفنون العريقة من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) جامعة بنها.

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وأشارت إلى أن طلاب كلية الفنون التطبيقية شاركوا في المعرض بمجموعة من الملابس الذكية التي تقدم خدمات إلكترونية لمرتديها من مرضى الزهايمر والمكفوفين وكبار السن من أعمال الطلاب وهم «نهي عصام عقدة ونرمين فرج الفلال وزينا زكريا عبدالعليم تحت إشراف الدكتورة منى نصر ومن بين المنتجات التي شاركت بها الجامعة المشغولات الفضية والنحاسية، ومفروشات وسجاد يدوي، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن سمير، مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) جامعة بنها، وجود اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في إطار تعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.