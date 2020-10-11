قافلة طبية توفر نظارات لـ85 مواطنًا بقرية الكنيسة في الفشن (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة هايدي محمد، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ببني سويف، إن القافلة الطبية بقرية الكنيسة بمركز الفشن قامت بعمل 85 نظارة طبية والتحاليل لـ٥ حالات. واضافت في تصريحات، الأحد، أنه تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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