شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بسرعة إصدار لائحة «صرف المساندة التصديرية» قبل نهاية العام لتفعيل قرارات الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقرار الخاص بالسداد الفورى لمستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات مقابل التنازل عن 15% من إجمالى قيمة الدعم الخاص لكل شركة.

وقال «الصياد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هناك رغبة لدى عدد كبير من الشركات للاستفادة من المبادرة التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرًا والخاصة بصرف كامل مستحقات الشركات من المساندة التصديرية قبل نهاية العام، مقابل التنازل عن 15% من قيمة المساندة فى مقابل السداد الفورى لها.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة فى الوقت الحالى، موضحًا أن أزمة كورونا أثرت سلبًا على أداء الشركات فى ظل تباطؤ حركة الأسواق وتراجع الطلب وهو ما أدى إلى زيادة حاجة الشركات إلى السيولة المالية.

وأضاف: «مبادرة وزارة المالية من شانها أن توفر جانبا من السيولة للشركات فى ظل تباطؤ الأداء حاليا، ويجب سرعة تطبيق القرار، وهناك عدد من الشركات توجهت للوزارة لبدء إجراءات الاستفادة من المبادرة ولكن عدم صدور اللائحة التنفيذية حال دون تنفيذ المبادرة حتى الوقت الحالى» داعيا إلى سرعة إصدار اللائحة للاستفادة وتفعيل المبادرة.

وشدد على أهمية المساندة التصديرية فى الوقت الحالى لما تواجهه الصادرات المصرية من منافسة كبيرة فى السوق الخارجية، خاصة فى مرحلة ما بعد كورونا والتى أدت إلى تراجع معدلات الطلب بصفة عامة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية، وقال إن الشركات تترقب صدور اللائحة للاستفادة من المبادرة.

من جانبه، دعا خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى اتخاذ قرار بتعميم الدعم الخاص بالنقل للدول الإفريقية بواقع 50% من قيمة الشحن ليشمل جميع الدول.

وأضاف «أبوالمكارم»: «تقليل مصروفات الشحن من خلال دعمها بواقع 50% من شأنه أن يؤدى لزيادة الصادرات فى ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية والتجارية التى تواجه مصر والعالم بسبب جائحة كورونا، والتى أدت إلى ارتباك حركة الإنتاج فى جميع المصانع، وتراجع وانكماش الطلب، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية وصعوبة تصريف ووصول الصادرات المصرية إلى معظم الأسواق.

وكانت الحكومة أطلقت مبادرة للسداد «النقدى الفورى» لكل مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على 4 أو 5 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير.

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وأضاف أن ذلك يُسهم فى توفير سيولة نقدية للمصنعين والمصدرين تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

كانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قالت، فى تصريحات سابقة، إن نسب صرف المساندة التصديرية فى الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلى 30% من إجمالى الدعم فيما بلغ إجمالى ما تم صرفه 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن هناك آليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك فى المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات فى مصر والخارج.

وأوضحت أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التى تدعمها الدولة لأهميتها فى توفير النقد الأجنبى، لافتة إلى خطة الدولة لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة.