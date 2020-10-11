شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تجريع أكثر من 39 ألف مواطن ضد البلهارسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة قامت بتجريع ٧٩٤٦ مواطنا بالقرى المستهدفة بالمحافظة، الأحد، ضمن حملة القضاء على البلهارسيا، التي بدأت منذ الأحد الماضي وتستمر حتي ٣١ أكتوبر الحالي، ليصل إجمالي ما تم تجريعه خلال ٨ أيام إلى ٣٩٥٦٣ مواطنا بالمحافظة، بإجمالي عدد أقراص العلاج المستخدمة ٢٣٥٤٥.٥ قرص حتى الآن.

وأوضح "مسعود" أن الحملة تستهدف تجريع ١٠٩١٢١ مواطن ضد البلهارسيا، بعدد ٢٨٠٦١٦ قرص من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الإنتشار المرتفعة للبلهارسيا بالمحافظة، وتتمثل في ٢٩ بؤرة داخل ٥ إدارات صحية بالمحافظة، وهم «كفر صقر، أولاد صقر، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الإبراهيمية»، هذا بالإضافة إلى مكافحة القواقع بالترع «ميكانيكا»، أو عن طريق المبيد «كيميائيا» بهذه البؤر، وذلك بإشراف مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

وأضاف أنه تم توفير القوي البشرية اللازمة للحملة، بعدد ٣٣ فريق متحرك، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، وتم التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل بجميع البؤر بالمحافظة.