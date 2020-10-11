شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: لا تصالح مع «الإخوان».. وليس أمامهم سوى «الاستسلام والمحاكمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمحامي مختار نوح، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما خارج من القلب، ولا يتحدث سياسة إنما يتحدث بشكل عائلي جدا.

وتابع نوح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتلقى اتصالات بشكل دائم من موكليه القدامى المقيمين في قطر وتركيا يسألوه عن كيفية العودة إلى مصر، مردفا «تعبانين في عيشتهم هناك».

وأردف الكاتب والمحامي مختار نوح، أننا أمام جماعة مسلحة مهزومة ولا تفاوض معها، لكن يوجد استسلام وعودة من أجل المحاكمة وتسليم أنفسهم للنيابة، لافتا إلى أن القانون واضح وصريح كل من كون جماعة إرهابية عقوبته الإعدام.

وأشار إلى أن نهاية الإخوان حدثت والتنظيم وقع والموجود حاليا بقايا روح وحب الحياة، إبراهيم لا يجد 4 من الإخوان يحترموه ويروج لنفسه لصنع اسم له أمام المخابرات البريطانية والأمريكية.

واستطرد الكاتب والمحامي مختار نوح، أن سقوط أردوغان يؤثر على كل الإخوان في العالم كما أثر سقوط الإخوان في مصر على بعض الدول العربية مثل تونس.

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