شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تزيل حالة تعدي علي الارض الزراعيه بالمندوره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشرفت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعيه بالبناء بقرية المندوره بمركز دسوق وذلك على مساحة 40متر وتم تنفيذ الإزاله حتي سطح الأرض، وتحت اشراف نائبي رئيس المدينة محمد جميل، السيد عبدالستار، وعيد قلاشه رئيس قرية ابو مندور ومختصين من الإدارة الزراعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وقام قسم المخالفات بالوحدة والمتابعة الميدانية بالتحفظ على مواد البناء المستخدمة في المخالفة، وأكدت رئيس المدينه أنها لن تسمح بأي حالة تعدي على الارض الزراعيه أو أملاك الدولة وستتعامل بمنتهي الحسم والقوه مع أي مخالف.
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