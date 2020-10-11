شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الحكومة خصصت هذا العام 11.7 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمى، أن الحكومة المصرية قطعت مشوار كبير فى التحول الرقمى فى الفترة الأخيرة، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن انطلاق مبادرة التحول الرقمى منذ عامين ونصف، ووضعت لها استراتيجية عامة، وتم البدء بمحافظة بورسعيد والتي أصبحت تتمتع الأن بإنترنت فائق السرعة، وأصبحت الحكومة الأن تقدم 155 خدمة الكترونية للمواطنين، مؤكدا على أن الحكومة المصرية خصصت هذا العام 11.7 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية ودعم التحول الرقمى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج حضرة المواطن، والذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية الحدث اليوم، أن الحكومة المصرية توجهت بعد ذلك إلى 5 محافظات أخرين طبقا للخطة الموضوعة، مشيرا إلى أن مصر لم تدخل فى التحول الرقمى بجميع المحافظات مرة واحدة، وذلك لأن هذا التحول يحتاج لتنفيذه على دولة مثل مصر إلى ما يقرب من 400 إلى 500 مليار جنيه وهذا ما يصعب تجميعه فى عام واحد.

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وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمى، أن العالم فى العام الماضى قام بالدفع للتحول الرقمى إلى ما يقرب من ترليون و185 مليار دولار أي ميزانية قد ميزانية أفريقيا والدول العربية، وذلك لان العالم كله أصبح عالم رقمى، فالاقتصاد العالمى 86.6 تريليون دولار، حجم الاقتصاد الرقمى منه المبنى على المعلوماتية 13 تريليون دولار بنسبة 15%، حجم الاقتصاد العربى فى المنطقة العربية 2.7 تريليون دولار، حجم الاقتصاد الرقمى العربى 110 مليار دولار بنسبة 4%.

وأشار الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمى، إلى أن مصر تتخذ خطوات واسعة فى تلك المنظومة، لكن التحول الرقمى من أصعب المراحل فى البنية التحتية التكنولوجية، فيجب أن يتم جميع الأراضى المصرية بكابلات الفايبر الحديثة، وحتى يتم التغلب على تلك المشكلة تم إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" الخاص بالإنترنت فائق السرعة حتى يتم تغطية جميع المحافظات وخصوصا المحافظات الحدودية، كما تم تطوير جميع القواعد البيانات الحكومية، وتم ربطها ببعضها البعض.