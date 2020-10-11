شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم مديرًا لفرع معهد علوم البحار بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، قرارًا الأحد، بتعيين الدكتور أحمد عبدالحليم، مديرًا لفرع المعهد لخليجي السويس والعقبة، خلفا للدكتور محمد نصار.

والدكتور أحمد يشغل منصب استاذ البيئة البحرية بالمعهد وعددًا من المناصب القيادية داخل فرع السويس، علاوة على تولي عدة مناصب منعا إدارة فرع المعهد بالإسكندرية.