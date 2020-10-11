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5 مديريات أوقاف تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (3) طن لكل محافظة، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع العاشر على التوالي.

سيارات لحوم صكوك الاضاحى - صورة أرشيفية
سيارات لحوم صكوك الاضاحى - صورة أرشيفية

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة -بحسب بيان- على عدة أمور أهمها «التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم».

سيارات لحوم صكوك الاضاحى - صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

كما أكدت الوزارة ضرورة عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، فيما سيجري التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

تصوير آخرون - صورة أرشيفية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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