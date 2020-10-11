شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا باليوم العالمي للفتاة.. غادة سيد عبد الجواد تتقلد منصب وزير التضامن الاجتماعي يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة ، واستمرارا للتقليد الذي بدأ في عام ٢٠١٦ بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهم لمدةيوم واحد، وذلك في إطار مبادرة «فتيات في أدوار قيادية«، تقلدت الفتاة غادة سيد عبد الجواد الطالبة في المرحلة الثانوية منصب وزيرة التضامن الاجتماعي .

وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي استقبال الفتاة غادة وتبادلت معها الأدوار ، حيث ترأست الفتاة أحد اجتماعاتالوزارة ، وأطلعت علي الإدارات التنفيذية داخل الوزارة ، وكيفية الاعداد للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما التقت الفتاة قياداتومسئولي الإدارات المختلفة في الوزارة.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي الإجابة علي كافة الاستفسارات التي وجهتها الفتاة ، وإظهار دور الوزارة واستراتيجيتها فيدعم الأسر الأولي بالرعاية ، وأنشطتها ومبادراتها المتعددة والمختلفة.