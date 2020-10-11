شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقضى «مناعة القطيع» على «لعنة كورونا» في العالم ؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت فكرة «مناعة القطيع» للحياة العامة، والتي تم إحباطها لعدة أشهر منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث كانت مقترحة مبدئيًا كأسلوب لوقف الوباء، وذلك من خلال السماح بوقوع عدد من الإصابات الكافية، ومن ثم يحد من أعداد المستقبلين المحتملين غير المحصنين ضد الفيروس، ومن ثم سيتوقف انتشار الفيروس.

وتتحقق مناعة القطيع عندما تتكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، ما يجعل انتقال المرض من شخص لآخر غير مرجح، ونتيجة لذلك يصبح المجتمع بأكمله محميًا، وليس فقط أولئك الذين لديهم مناعة، يتطلب انتشار المرض عادة أن تصاب به نسبة مئوية معينة من السكان، وهذا ما يسمى النسبة الدنيا إذا تجاوزت نسبة السكان المحصَّنين ضد المرض هذه النسبة الدنيا، فسيتراجع انتشار المرض، ويعرف هذا بالحد الأدنى لمناعة القطيع، بحسب تقرير لـ«مايو كلنيك» الأمريكية.

وتساءلت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لها، الأحد، قائلة: «هل تعتبر مناعة القطيع دواء شامل لجميع الأمراض والذي جاء آوانه ؟، هل يمكن أن يرفع لعنة كوفيد من العالم ؟».

كثير من العلماء البريطانيين ينصحون بتوخي الحذر، حيث يوضحون أن «8% أو نحو ذلك من السكان البريطانيين أصيبوا بفيروس كوفيد-19، ولكي نصل إلى مناعة القطيع نحتاج إلى الوصول إلى 70% من الإصابات»، حسبما أكد الدكتور روبرت ليشلر، رئيس أكاديمية العلوم الطبية، مشيرًا إلى أن «نحن بعيدون جدًا عن ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن المناعة ضد كوفيد 19 تتناقص بمرور الوقت، وأن الناس يمكن أن يصابوا من جديد بالفيروس».

وقال التقرير إن «العلماء يرون لهذا السبب أنه من المستبعد جدًا أن تطبق مناعة القطيع بدون لقاح أو تكرار الإصابة بشكل منتظم، إضافة إلى ذلك إذا جرى تحقيق مناعة القطيع من خلال رفع قيود الإغلاق، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مفرطة في الوفيات، وخاصة بين كبار السن والفئات الضعيفة».

وأضاف التقرير أن «العلماء تشير إلى مثال ماناوس في البرازيل، حيث عانت المدينة من موجة مدمرة من حالات كوفيد-19، والتي قتلت ما يزيد على 3 آلاف شخص في وقت سابق من العام، ثم هدأت حالات الفيروس وكانت هناك مزاعم بأن المدينة طبقت مناعة القطيع، غير أن الحالات التي بدأت تعود من جديد في»ماناوس«توحي بأن المدينة فشلت في تحقيق مناعة القطيع على الرغم من المعدل العالي في الوفيات».

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في حين يصف أحد كبار الباحثين في الصحة العالمية بجامعة ساوثمبتون ميشيل هيد مفهوم مناعة القطيع بأنه «ليست مستساغًا»، مشيرًا إلى أنه «كان في المملكة المتحدة إغلاق كامل على مدار ثلاثة أشهر، وخلال هذا الوقت الذي شهد حياة طبيعية على نحو طفيف، إلا أن الآلاف من الفئات الضعيفة تعرضوا للوفاة جراء الإصابة بوباء كورونا، ومازال لدينا 8% فقط من السكان لديهم مستوى ما من المناعة، ورفع هذا المستوى حتى 60 إلى 70% في محاولة لتحقيق مناعة القطيع سيؤدي إلى عواقب مدمرة».