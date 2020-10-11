شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «صحة ولادنا مستقبل بلادنا» للتعرف على طرق مكافحة كورونا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الأحد، الدكتور هالة محمد علام، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، لعقد ندوة تعريفية بعنوان «صحة ولادنا.. مستقبل بلادنا» تهدف إلى تدريب مسئولي البيئة والسكان بالمديرية وإدارات التعليمية.
جاء ذلك تمهيدًا لتنفيذ خطة لتدريب مسئولي البيئة والسكان بالمدارس وجميع العاملين والطلاب وأسرهم على مستوي المحافظة على طرق مكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والمعايير الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، ورفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأسرهم العاملين بالمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق «صحة ولادنا مستقبل بلادنا» للتعرف على طرق مكافحة كورونا بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.