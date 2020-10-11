شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «صحة ولادنا مستقبل بلادنا» للتعرف على طرق مكافحة كورونا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الأحد، الدكتور هالة محمد علام، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، لعقد ندوة تعريفية بعنوان «صحة ولادنا.. مستقبل بلادنا» تهدف إلى تدريب مسئولي البيئة والسكان بالمديرية وإدارات التعليمية.

جاء ذلك تمهيدًا لتنفيذ خطة لتدريب مسئولي البيئة والسكان بالمدارس وجميع العاملين والطلاب وأسرهم على مستوي المحافظة على طرق مكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والمعايير الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، ورفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأسرهم العاملين بالمدارس.