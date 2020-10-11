شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب المولد النبوي.. غلق مصنع حلويات وإعدام 1.5 طن أغذية فاسدة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،حملة موسعة للمرور على مصانع الحلويات بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومفتشي الأغذية بالإدارة، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة، وخاصة مع قرب حلول ذكري المولد النبوي الشريف، وانتشار بيع الحلوى بهذه المناسبة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للحلويات بمدينة فاقوس به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ومصنع آخر به كميات من الحلوي بها تغير في خواصها الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وتم إعدام طن و٤٨٥ كجم أغذية عبارة عن حلويات وهوالك إنتاج حلويات ومواد خام، وأواني بها صدأ، وتم سحب 13 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، وتحرير ٦ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة فاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.