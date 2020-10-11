شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تطالب الأئمة والدعاة بالبعد عن الدعاية الانتخابية للمرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سيد عبدالدايم، على أنه على جميع العاملين بالمديرية الالتزام التام والكامل بتعليمات الوزارة الخاصة بالعملية الانتخابية وينبه على مديرى الإدارات الفرعية التابعة للمديرية بعقد عدة اجتماعات طارئة مع العاملين بالمساجد والإدارات الفرعية، وذلك بالالتزام التام والبعد عن الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، حرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، مشددا على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور، مؤكدًا أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وأكد انه تم التنبيه وعلى مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك.

وتابع أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم في العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستوري وواجب وطني نحث بشدة على أدائه.