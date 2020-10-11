شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنوفية» يتابع اختبارات المتقدمين لـ«الوظائف الإشرافية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني المنوفية، الأحد، الاختبارات المميكنة للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات في يومها الأول، والتي عقدت بقاعات التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وقال «سويد» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الاختبار تم بهدوء، وفى جو من النظام، مشيرًا إلى أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرور خلال بوابة التعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة.