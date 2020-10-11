شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية» يترأس قداس خدمة الأجانب بكاتدرائية الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأحد صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وذلك ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها الكنيسة.

في عظة القداس، روى حنا قصة من الإنجيل يوضح فيها السيد المسيح فضل الطاعة حين فرق بين ابنين لأب واحد الأول دعاه والده للعمل بالكرمة (حقل العنب) فوافق ولكنه لم يذهب أما الثاني فرفض ولكنه ذهب طاعة لأبيه متسائلًا من الذي أطاع في النهاية.

حنا قال إن المسيح كان يختار رموزًا من العهد القديم يفهمها شيوخ اليهود فضرب لهم مثلًا بالحجر الذي رفضه البنائون فصار حجر الزاوية، مبينًا أن حجر الزاوية كان له مواصفات خاصة تختلف عن باقي الأحجار.

وأضاف: «المسيح هو حجر الزاوية الذي رفضه اليهود الذين قال الله لهم تقدسوا فإن كل الأرض لي» ولكنهم لم ينفذوا وصيته وانعزلوا ظنًا منهم أن الله اختارهم وخصهم عن غيرهم من شعوب الأرض.

فيما حرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

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