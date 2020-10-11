شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية عن هدم فنار العجمي: ليس أثريًا ويعترض «كوبري جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أسباب هدم فنار العجمي بالكيلو 21.

وقال محافظ الإسكتدرية إن فنار العجمي يعترض طريق كوبري جديد يقام ضمن خطة تطوير المنطقة.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المبنى عمره 21 عاما حيث صممه الدكتور محمد شاكر عام 1999 وليس تراثيا أو أثريا، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقيم كوبري بالمنطقة لحل مشكلة التزاحم المروري.

وتابع: «المبنى يتميز بشكل جمالي، لكن هناك احتياجًا آخر بتوفير الراحة للمواطنين وحل مشكلة التزاحم المروري»، مردفا: «راحة المواطن تهمنا، المبنى ليس تاريخيا وقادرون على إنشاء مبان أخرى بنفس الشكل الجمالي».

وعن ملف مخالفات البناء، أشار إلى أن المحافظة تلقت أكثر من 20 ألف طلب تصالح حتى الآن بحصيلة تجاوزت المليار جنيه.

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