شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لرعاية العاملين بالمركز القومى لبحوث المياه تناقش الميزانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الأحد، الجمعية العمومية لرعاية العاملين بالمركز القومى لبحوث المياه، بحضور رئيس المركز ومديرى المعاهد والوحدات البحثية، وعدد كبير من الباحثين والعاملين بالمركز ومندوب وزارة التضامن الاجتماعى.
وتم عرض الميزانية الختامية للجمعية لعام 2019، وأهم المقترحات بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية، والتى تشمل زيادة مستحقات أعضاء الجمعية عند بلوغ السن القانونية للمعاش أو فى حالات الوفاة أو العجز أو الاستقالة.
كما تم عرض توصيات الخبير الاكتواري لتفعيل الزيادات المقترحة وقد وافق أعضاء الجمعية علي المقترحات المطروحة لما لها من مردود جيد علي المنتفعين من أعضاء الجمعية، ولاقت جميع المقترحات القبول والدعم من إدارة المركز لما فيها من مراعاة للصالح العام لأعضاء الجمعية من منتسبي المركز.
ويذكر أن المركز القومى لبحوث المياه عقد الأسبوع الماضى اجتماع مديرى المعاهد والوحدات البحثية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وبحضور الدكتور هشام مصطفى نائب رئيس المركز لشئون أعضاء هيئة البحوث ومديرى المعاهد والوحدات البحثية، لمناقشة موقف الميزانية فى الربع الاول من العام المالى الحالى.
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