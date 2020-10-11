شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات فحص الطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت إجراءت الكشف الطبي بكلية السياحة والفنادق لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صابرين جابر عبدالجليل، عميد الكلية.

وبحسب بيان، الأحد، أجرت كلية السياحة والفنادق المقابلات الشخصية لطلاب المرحلة الأولى والثانية، كما قامت بعقد ندوة تعريفية عن الكلية وأقسامها المختلفة (الدراسات السياحية – الدراسات الفندقية- الإرشاد السياحي) للطلاب وأولياء أمورهم، كما احتفت بالطلاب الجدد.

وجرى عرض فيلم تسجيلي لهم عن الكلية وانشطتها المختلفة وكذلك نظام التشعيب بالكلية.

وخلال الندوة تحدث الدكتور محجوب عن مدى أهمية وجود كلية للسياحة والفنادق بمدينة الأقصر، تلك المدينة العريقة التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين، كما قدم التحية للطلاب وأولياء أمورهم متمنيا لهم عامًا جامعيًا سعيدًا.