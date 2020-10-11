شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للعام الجديد.. مديرة مدرسة تتولى تنظيف الفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت منى يوسف مدير مدرسة السلام الابتدائية بإدارة أرمنت التعليمية، بمحافظة الأقصر، على تنظيف أرضيات، وذلك لعدم وجود عمال بالمدرسة، ما حدا بها للتوجه للمدرسة ونظافتها وذلك للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورة مديرة المدرسة بمركز أرمنت وهي تقوم بتنظيف أرجاء المدرسة وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد ولاقت الصورة التي تم نشرها، لمديرة المدرسة كثيراً من الاستحسان، والتى لاقت استحسانا كبيرا وتعليقات دعم للمديرة بجانب المطالبة بتكريمها.

وأشاد الجميع بدور مديرة المدرسة الذي ضرب اروع مثال للتحضر والأخلاق والتواضع.

وحملت مديرة المدرسة الأدوات اللازمة«المساحة والخرطوم» بداخل فناء المدرسة وجمع القمامة، وما تلاها من عملية التنظيف الشاملة، والتى تمثلت في تنظيف الفصول والطرقات ودورات المياه، والدرج، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقالت مديرة المدرسة، ان ما قامت به اقل واجب تجاه مدرستها والذي تعتبرها مثل بيتها الذي تقيم فبه، مؤكدة أن عدد من العاملين بالمدرسة ساعدوها وشجعوها على هذه الفكرة، والتى تعد اقل ما يوصف في خدمة المدرسة والارتقاء بها.

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