شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد عبدالمؤمن وكيلًا للشباب بمحافظة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ندب للدكتور محمد عبدالمؤمن لشغل وظيفة وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لمدة عام. ويأتي تعيين عبدالمؤمن، بعد ترك المنصب شاغرًا لأكثر من عام. في سياق متصل، تقدم مجلس إدارة مركز شباب مدينة العبور، برئاسة محمد الجمل، بالتهنئة للدكتور محمد عبدالمؤمن لصدور قرار توليه منصب وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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