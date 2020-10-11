شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تسجل حالة إصابة وحالة شفاء جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم حالة اصابة جديدة بكورونا، إلى جانب شفاء حالة أخرى.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل حالة اصابة جديدة ليصل اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 131 حالة، وكذا شفاء حالة جديدة من الفيروس زيادة عن الأمس ليصل اجمالى عدد حالات الشفاء إلى 509 حالات.. مشيرا إلى عدم وجود حالات وفاة على مستوى المحافظة واستقرار عدد حالات الوفاة على 35 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأكد على وجود حالتين تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات.. إلى جانب وجود 26 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

ومن جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة، والتحذير من انتقال العدوى.. مشيرا إلى أنه تم الحفاظ على خلو المحافظة من أية اصابات لمدة 4 أسابيع سابقة حتى تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة.. ومنها حالة اليوم بعد خلوها لعدة أيام.. مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من المرض ولعدم انتشار العدوى أو ظهور اصابات جديدة بالمحافظة .

وحذر الدكتور محمد صلاح البلك بمستشفى العريش العام، من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بسبب الاستهتار وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات.. مطالبا المواطنين باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التجمعات والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الارشادات لعدم انتشار المرض، وأنه على كل من يعانى من ارتفاع درجة الحرارة أو أية أعراض تنفسية مثل الكحة أو ضيق بالصدر أو آلام بالحلق.. مع حالة انهاك عام.. فليتوجه إلى المستشفى فورا وسيجد الأطباء في انتظاره على مدار 24 ساعة يوميا .

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