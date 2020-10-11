شكرا لقرائتكم خبر عن «المرج» دائرة على صفيح ساخن.. العائلات كلمة السر في «الأرياف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

معركة انتخابية ساخنة يتوقعها أهالي دائرة المرج، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، الدائرة التي تحمل طابعا ريفيا ويسكنها عدد كبير من العائلات والتكتلات القبلية التي يكون لها اليد العليا في الانتخابات لحسم التصويت لصالح المرشح التي تقرر الاتفاق على دعمه.

وجود العائلات والقبليات في «المرج» أحد عوامل ارتفاع حرارة المنافسة نظرًا لوجود أكثر من مرشح ينتسبون لهذه العائلات، ويزيد من سخونة المنافسة أيضًا خفض عدد المقاعد من 3 في الانتخابات الماضية إلى مقعدين في الانتخابات الحالية.

وينتنافس في هذا السباق 27 مرشحا اغلبهم من الشباب بالإضافة إلى سيدتين.

ويتنوع المرشحون بين نواب حاليين وسابقين وعدد ممن خاضوا الانتخابات الماضية، ووصل بعضهم إلى جولة الإعادة، وتعتبر الخدمات هي الاحتياج الأساسي لأهالي الدائرة، وأحد الأرقام الصعبة التي تحسم الأصوات نظرًا للاحتيادات الكثيرة للدائرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بها.

ويخوض المنافسة النواب الحاليون عيد هيكل عن حزب الوفد ،وخالد أبوطالب مستقلا، واحمد على الذي انتقل من حزب المصريين الاحرار المحسوب على المعارضة إلى حزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية بالبرلمان، وليخوض السباق مرشحا عنه. ويترشح عن حزب المؤتمر حسام لبنه وعن الحرية ناصر حسين، كما يخوض الانتخابات مرشحين شاركوا في الانتخابات الماضية وهم بشرى رمزي، والذي وصل لجولة الإعادة في 2015، واحمد حنفى شكران الذي وصل إلى جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الماضية عن دائرة السلام ن بالإضافة إلى رضا البنا ومحمد عز الدين الذي شاركوا ىف الانتخابات البرلمانية الماضية. بالإضافة إلى سيدتين هما مى الكيلانى وهدى جمال.

ويتوقع المرشحون والكثير من أهالي الدائرة، تفوق المال السياسي، وأن يكون له تاثير كبير في السابق الانتخابي، وهو ما أكده النائب الحالي والمرشح خالد أبوطالب قائلا: «اعتقد ان المال السياسى سيتواجد في الدائرة بشكل كبير مستغلا فقر الناس والظروف الاقتصادية الصعبة».

وأضاف أبوطالب أن النظام القبلي والعائلات في الدائرة سيكون له تأثير كبير خاصة أنه دائمًا ما يكون حاسمًا للمنافسة إذا ما اتفقت العائلات على مرشح بعينه.

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وحول تاثير عدد المرشحين على المنافسة، تابع أن «عدد المرشحين كبير وهناك مرشحين يخوضون السباق من اجل الفوز بينما اخرين نازلين للشهرة أو تفتيت أصوات على اخرين في مناطقهم، وأتوقع سباقًا ساخنًا».