شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بهيئة السلع التموينية (الشروط والتخصصات المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد في بعض المجالات المختلفة لـ11 تخصصًا، وكل وظفية مطلوبة قد تطلب أكثر من فرد.

وننشر فيما يلي الوظائف المتاحة بهيئة السلع التموينية:

- مفتش إداري حاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال أو ليسانس حقوق بتقدير جيد جدًا.

- مفتش مالى بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير جيد جدًا.

- أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة بكالوريوس كلية الحاسبات والمعلومات بتقدير جيد جدًا.

- مهندس حاسب آلي بكالوريوس هندسة تخصص حاسب آلى أوبكالوريوس كلية الحاسبات والمعلومات تخصص شبكات بتقدير جيد جدًا.

- أخصائى بحوث وخدمات الاستيراد بكالوريوس تجارة لغة انجليزية بتقدير جيد جدًا.

- أخصائى استيراد وتسويق محلى بكالوريوس تجارة لغة انجليزية بتقدير جيد جدًا.

- مراجع حسابات بكالوريوس تجارة لغة انجليزية بتقدير جيد جدا.

- محاسب بكالوريوس تجارة لغة انجليزية بتقدير جيد جدا.

- سائق شهادة إعدادية.

- أخصائى امن مؤهل عال مناسب بتقدير جيد.

- أخصائي مشتريات بكالوريوس تجارة لغة انجليزية بتقدير جيد جدًا.

واشترطت الوظائف على المتقدمين لشغل هذه الوظائف إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والحصول على مؤهل مناسب لطبيعة لكل وظيفة، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، وان التقديم اليكترونيا من خلال موق الوظائف الحكومة المصرية والذى يتضمن كافة الوظائف المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة والشروط المطلوبة لكل وظيفة ومواعيد المقابلات والاختبارات ونتائج قبول لمن وقع عليهم الاختيار، ويستمر الإعلان حتى يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترسل عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.