شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجهما عن القضبان.. «السكة الحديد» ترفع جرار وعربة قطار 185 في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت منطقة الإسماعيلية للسكة الحديد، مساء الأحد، من رفع جرار وعربة قطار 185 سوهاج- بورسعيد بعد خروجهما عن القضبان في الزقازيق دون وقوع أضرار.
وقالت مصادر إن سبب تأخر رفع آثار الحادث وإخلاء السكة يرجع إلى عدم وجود ونش في الزقازيق.
كان جرار وعربة من قطار رقم 185 ركاب سوهاج- بور سعيد خرجا عن القضبان أثناء قيامه من محطة الزقازيق، ظهر الأحد.
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