شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ 4.5 جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.
وننشر قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 4.5 جنيه والبصل بـ 6.25 جنيه والكوسة 8.5 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 10 جنيه.
-الباذنجان الرومى بـ 4 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8.25 جنيهات للكيلوجرام.
-الفلفل البلدى بـ 7.5 والليمون 6 جنيهات.
الفاصرليا الخضراء 11.5 جنيه
-تفاح أمريكى بـ 37
-كانتلوب «أناناس» بـ 10جنيهات
-الموز المستورد 25 جنيها
-العنب بـ15 جنيها.
التفاح الإيطالى 27 جنيه.
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الوضع في مصر
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اصابات
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104,387
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تعافي
97,643
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وفيات
6,040
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