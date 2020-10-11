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عضو بـ«السياحة الخارجية» يدعو لتشكيل لجنة عليا لمنح تصاريح التصوير

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، تشكيل لجنة عليا بالسياحة لمنح التصاريح والموافقات على التصوير بالمقاصد السياحية والأثرية ويمثل في هذه اللجنة عدة وزارات وهي وزارات الثقافة والسياحة والآثار والداخلية ولابد من حل مشكلة الأسعار المبالغ فيها جدا للتصوير بالمناطق الأثرية بداية من دخول المعدات الفنية من الجمارك وحتى تصاريح التصوير نفسها ولذلك لابد من توحيد جميع الجهات في لجنة محددة وبأسعار ليست مبالغ فيها .

وأضاف«إدريس» إننا تأخرنا كثيرا في مثل هذه النوعية من التسويق الفني فنجد مثلا أن دولة مثل المغرب في عام 2017 قامت بالموافقة على تنفيذ 574 حدث فني وسينمائي وبرامج عالمية وكذلك اكبر دخل في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من صناعة السينما في هوليود وقاموا بتحويل صناعة السينما إلى سياحة ومسلسل نور في تركيا زاد من نسبة السياحة هناك بنسبة 30% حتى أن البعض يقوم بتأجير منزل نور الذي ظهر في المسلسل بمبلغ مائة ألف دولار في الليلة لإقامة الحفلات.

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