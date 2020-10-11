عضو بـ«السياحة الخارجية» يدعو لتشكيل لجنة عليا لمنح تصاريح التصوير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اقترح هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، تشكيل لجنة عليا بالسياحة لمنح التصاريح والموافقات على التصوير بالمقاصد السياحية والأثرية ويمثل في هذه اللجنة عدة وزارات وهي وزارات الثقافة والسياحة والآثار والداخلية ولابد من حل مشكلة الأسعار المبالغ فيها جدا للتصوير بالمناطق الأثرية بداية من دخول المعدات الفنية من الجمارك وحتى تصاريح التصوير نفسها ولذلك لابد من توحيد جميع الجهات في لجنة محددة وبأسعار ليست مبالغ فيها .
وأضاف«إدريس» إننا تأخرنا كثيرا في مثل هذه النوعية من التسويق الفني فنجد مثلا أن دولة مثل المغرب في عام 2017 قامت بالموافقة على تنفيذ 574 حدث فني وسينمائي وبرامج عالمية وكذلك اكبر دخل في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من صناعة السينما في هوليود وقاموا بتحويل صناعة السينما إلى سياحة ومسلسل نور في تركيا زاد من نسبة السياحة هناك بنسبة 30% حتى أن البعض يقوم بتأجير منزل نور الذي ظهر في المسلسل بمبلغ مائة ألف دولار في الليلة لإقامة الحفلات.
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