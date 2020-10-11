شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب: تبرع قرينة حاكم الشارقة بـ4 ملايين دولار لمركز القلب ينم عن «روح طیبة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الدكتور مجدي یعقوب العالم المصري الكبير، بتبرع مؤسسة «القلب الكبیر»، برئاسة الشيخة جواهر القاسمي، قرينة حاكم الشارقة، بـ 4 ملايين دولار لإنشاء وتجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال في مركز مجدي یعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، مؤكدًا أنھا من المؤسسات البارزة في مجال رعاية الأطفال، ويؤدي ھذا التعاون الوثیق إلي ضمان تقدیم رعایة طبیة لأكبر عدد منھم، خاصة وأنھم من الأطفال المرضى والأشد حاجة للعلاج الفوري.
وقال «يعقوب»، في بيان، الأحد، إن ھذا التعاون يعكس الروح الطیبة بین المؤسستين والجانبین المصري والإماراتي على الصعید الأكبر، متمنیا أن یعود المركز الجدید رة بكثير من النفع على مجال الرعایة الطبیة في مصر بل ومتد ثره لیشمل أبناء الوطن العربي.
وأشار «يعقوب» إلى أن الشراكة بین مؤسسة القلب الكبير ومركز مجدي یعقوب العالمي للقلب رة تشكل إحدي نتائج ألجھود التي تبذلھا «القلب الكبیر» لبناء شبكة من العلاقات القائمة على التنسیق والتعاون بین المؤسسات ذات النفع العام في الوطن العربي، بھدف تعزيز قدرات القطاعات الحيرة مثل الرعایة الصحیة والاجتماعية التي تقدم خدماتھا للفئات محدودة الدخل على وجه الخصوص.
كانت أعلنت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»، تقديم 4 ملايين دولار أمريكي لإنشاء وتجهيز إحدى وحدات العناية المركزة المخصصة للأطفال في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بمدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تحمل الوحدة التي تصل طاقتها الاستيعابية نحو 200 طفل سنوياً، اسم المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، تخليداً لذكراه العطرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,387
-
تعافي
97,643
-
وفيات
6,040
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي يعقوب: تبرع قرينة حاكم الشارقة بـ4 ملايين دولار لمركز القلب ينم عن «روح طیبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.