شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب: تبرع قرينة حاكم الشارقة بـ4 ملايين دولار لمركز القلب ينم عن «روح طیبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مجدي یعقوب العالم المصري الكبير، بتبرع مؤسسة «القلب الكبیر»، برئاسة الشيخة جواهر القاسمي، قرينة حاكم الشارقة، بـ 4 ملايين دولار لإنشاء وتجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال في مركز مجدي یعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، مؤكدًا أنھا من المؤسسات البارزة في مجال رعاية الأطفال، ويؤدي ھذا التعاون الوثیق إلي ضمان تقدیم رعایة طبیة لأكبر عدد منھم، خاصة وأنھم من الأطفال المرضى والأشد حاجة للعلاج الفوري.

وقال «يعقوب»، في بيان، الأحد، إن ھذا التعاون يعكس الروح الطیبة بین المؤسستين والجانبین المصري والإماراتي على الصعید الأكبر، متمنیا أن یعود المركز الجدید رة بكثير من النفع على مجال الرعایة الطبیة في مصر بل ومتد ثره لیشمل أبناء الوطن العربي.

وأشار «يعقوب» إلى أن الشراكة بین مؤسسة القلب الكبير ومركز مجدي یعقوب العالمي للقلب رة تشكل إحدي نتائج ألجھود التي تبذلھا «القلب الكبیر» لبناء شبكة من العلاقات القائمة على التنسیق والتعاون بین المؤسسات ذات النفع العام في الوطن العربي، بھدف تعزيز قدرات القطاعات الحيرة مثل الرعایة الصحیة والاجتماعية التي تقدم خدماتھا للفئات محدودة الدخل على وجه الخصوص.

كانت أعلنت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»، تقديم 4 ملايين دولار أمريكي لإنشاء وتجهيز إحدى وحدات العناية المركزة المخصصة للأطفال في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بمدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تحمل الوحدة التي تصل طاقتها الاستيعابية نحو 200 طفل سنوياً، اسم المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، تخليداً لذكراه العطرة.