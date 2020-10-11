شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة الكانجرو الدولية للرياضيات تكرم 95 طالبًا متميزًا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مسابقة كانجارو الدولية 95 طالب وطالبة من أبناء محافظة قنا المتميزين في الرياضيات والفائزين في مسابقتها للعام الحالى في مدينة قنا.

حضر فعاليات الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور عربى أبوزيد، مدير عام التعليم بقنا، وعبدالباسط عبدالصبور، موجه عام الرياضيات بقنا، والدكتورة مها محمد محسن، منسق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى والمشرف على المسابقة، والطلاب وأولياء أمورهم.

وقالت الدكتورة مها محمد محسن، منسق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى والمشرف على المسابقة، إنه تقدم للمسابقة 400 تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، فاز منهم 95 تلميذ وتلميذة يمثلون كافة الإدارات التعليمية في قنا.

وأشارت إلى أن مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات بدأت منذ تسعينيات القرن الماضى وتعتمد اختبارات وقواعد موحدة على مستوى العالم، ودخلت مصر خلال العام الماضى فقط، لكن رغم حداثتها في مصر إلا أنها استطاعت أن تنتشر وتحظى باهتمام وإقبال كبير من الطلاب وأولياء أمورهم.

وقال عبدالباسط عبدالصبور، موجه عام الرياضيات، إن المسابقة بدأت بتعاون بين وزارة التعليم وشركة عالمية معنية بالمسابقات، وهى قائمة على الإبداع والابتكار، كما استطعنا خلال الفترة الماضية نشر فكر المسابقة بين إدارات قنا المختلفة وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن دخول مجال المسابقات الدولية يؤكد أن منظومة التعليم في مصر تسير في الطريق الصحيح، ويؤكد على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

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وقدم «عمر» التهنئة للطلاب الفائزين وأولياء الأمور المشاركين في الإحتفالية، متمنياً لهم دوام التفوق والتميز في مسيرتهم التعليمية، مشيداً بأهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية والتي من شأنها بناء عقول أطفالنا ووضع المحافظة في مصاف المحافظات المشاركة بقوه في المسابقات الدولية.